Homem que estava perseguindo ex-mulher é preso em Apucarana

A patrulha acompanha a mulher há quase dois meses

Um homem, de 62 anos, que já jogou álcool no corpo da ex - esposa, e que não pode se aproximar da mulher foi preso em Apucarana, no final da tarde desta terça-feira (7). A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu denúncias de que ele estaria perseguindo a vítima, na região do Jardim Marissol.

A patrulha acompanha a mulher há quase dois meses. Ela tem uma medida protetiva contra o ex e informou que o homem ficava perseguindo ela, a seguindo quando vai para a casa após o trabalho.

A equipe da Diretora Prado e GCM Pereira, realizou buscas pelo bairro e encontrou o homem dentro do carro dele, próximo de um ponto de ônibus, vigiando a vítima. Ele foi abordado e preso por descumprir a medida protetiva.

A mulher contou que foi casada com ele por 12 anos, e há quase sete anos, teve aproximadamente 80%, do corpo queimado pelo marido. Após todo esse tempo de sofrimento, somente recentemente conseguiu se separar, procurou ajuda no Centro de Atendimento à Mulher (CAM), da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família de Apucarana e é acompanhada pela patrulha.

A Patrulha Maria da Penha, atualmente realiza o acompanhamento de aproximadamente 25 apucaranenses sob medida protetiva. O projeto de segurança começou a funcionar em 2019 e já atendeu a mais de 200 mulheres

Serviço

Denúncias de casos de violência contra a mulher podem ser feitas pelo canal nacional telefone 180, através do Centro de Atendimento à Mulher Apucaranense (CAM) nos telefones 0800-645-4479/99967-0429, ou na Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM), pelos telefones 153, 99654-8450 ou 99954-7993.

