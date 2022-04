Da Redação

Homem que estava em ônibus da saúde de Apucarana recebe alta

A família de Rubens Nora, de 58 anos, comemora a alta médica do apucaranense. Ele estava no ônibus da saúde do município que se envolveu em um acidente no dia 29/3 na BR-376. O morador de Apucarana estava internado no Hospital da Providência.

continua após publicidade .

Rubens, logo após o acidente, ficou internado em Telêmaco Borba, mas nesta semana foi transferido para Apucarana e recebeu alta na tarde desta sexta-feira (1°) "Estamos todos contentes, Deus fez um milagre em nossa vida, livrou meu pai, estava desesperada, foi muito difícil, graças a Deus ele recebeu alta. No acidente ele sofreu um ferimento no olho, mas o tempo vai ajudar a curar, mas hoje estamos com a melhor notícia, que foi o livramento que Deus fez em nossa família, agradeço muito a Deus", disse a filha dele, Naiara Nora.

De acordo com a filha, o pai é transplantado e por isso foi até Curitiba. "Ele vai duas vezes por mês para Curitiba levar os exames para o médico, ele tem um transparente de fígado e precisa ir todo mês com o ônibus da prefeitura para lá. Graças a Deus agora estamos todos juntos".

continua após publicidade .

A reportagem busca informações dos outros pacientes que foram hospitalizados.

Relembre:

O ônibus transportava 24 pacientes sendo que 21 pessoas ficaram feridas. Um paciente passou por cirurgia neurológica no Hospital da Providência; três sofreram fraturas e estão internados em Ponta Grossa.

continua após publicidade .

De acordo com relato do motorista do ônibus, Carlos Valentim Rocha, que sofreu ferimentos leves, o veículo que ele conduzia foi fechado por uma carreta na BR-376, em trecho do município de Ortigueira. Ao desviar da carreta, o ônibus acabou colidindo com um ponto de ônibus no acostamento da rodovia. O acidente ocorreu na viagem de volta de Curitiba para Apucarana, às 20h10.

O atendimento aos feridos mobilizou socorristas (SAMU e bombeiros) das cidades de Ponta Grossa, Telêmaco Borba e Ortigueira e ainda do SAMU de Apucarana. A maioria das pessoas que estava no ônibus foi atendida no Pronto Atendimento de Ortigueira.

O secretário de saúde, Emídio Bachiega, lamenta a fatalidade envolvendo os pacientes da AMS, reforçando que todos estão recebendo assistência necessária para voltar o mais rápido possível para o convívio de suas famílias. “O ônibus era novo, ano 2021, e o motorista com experiência de vários anos no transporte de pessoas para tratamento para Curitiba e região”, detalha Bachiega.