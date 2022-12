Homem que estava desaparecido em Apucarana é encontrado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cícero Soares da Silva.

A família de Cícero Soares da Silva, informou através de uma publicação em uma rede social na noite desta terça-feira (20), que o apucaranense que estava desaparecido desde domingo (18), já foi localizado.

continua após publicidade .

Conforme a publicação, Cícero foi localizado a 300 km de casa e já estaria seguro em sua residência, sendo cuidado pelos familiares. A família ainda agradeceu a todos que compartilharam o desaparecimento do homem e as orações.

O caso

A filha de Cícero Soares da Silva, de 58 anos, registrou o desaparecimento do pai e pediu ajuda para encontrá-lo. Segundo a filha, Juliana Bonilha da Silva Fenato, o pai saiu de casa no domingo (18) por volta das 16 horas no Jardim Pinheiros, em Apucarana e não foi mais visto.

continua após publicidade .

A filha ainda contou que isso nunca havia acontecido, que eles estão muito preocupados. A família entrou em contato com todos os familiares, também procuraram Cícero no sítio da família onde ele trabalha e não o encontraram. Segundo a filha, ele saiu em uma caminhonete Ford Ranger Preta.

fonte: Da Redação

fonte: Da Redação





Siga o TNOnline no Google News