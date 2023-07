Homem que espancou idosa em Apucarana é localizado pela Polícia Civil

Siga o TNOnline no Google News

O morador de rua que espancou uma idosa de 83 anos em Apucarana, no norte do Paraná, foi localizado pela Polícia Civil no final da tarde desta terça-feira (25) e encaminhado para a delegacia.

O crime aconteceu na manhã do último sábado (22), dentro da casa da vítima, na Rua Desembargador Clotário Portugal, área central do município. O homem invadiu o local para roubar e provocou duas fraturas na face da idosa, gerando indignação nos moradores.

Os investigadores da 17ª Subdivisão Policial conseguiram identificar o suspeito através de imagens de monitoramento e o encontraram na 'Praça do 28'. A idosa foi levada pela família à delegacia e reconheceu o detido como o autor da violência. Ele confessou o crime aos policiais.

Após o caso, familiares e moradores da região, revoltados com a violência, discutem iniciar um abaixo-assinado pedindo providências ao poder público contra a criminalidade no centro de Apucarana.

