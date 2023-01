Homem que dopou e estuprou adolescente no Jaboti é preso

Da Redação

O jovem é suspeito de estuprar uma adolescente, em maio do ano passado

A Polícia Civil de Apucarana realizou o mandado de prisão de um homem, de 21 anos, nesta sexta-feira (20), no Jardim Colonial. O jovem é suspeito de estuprar uma adolescente, em maio do ano passado, na região do Lago Jaboti.

Segundo o delegado da 17ª Subdivisão Policial, Marcus Felipe Rodrigues, as investigações foram feitas pela Delegacia da Mulher. Após a conclusão do inquérito policial, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.

Ainda de acordo com o delegado, o crime aconteceu quando os envolvidos estavam no Jaboti. "Ele era um conhecido dela, eles estariam no Jaboti, o rapaz colocou alguma coisa na bebida dela, que a deixou inconsciente, ocasião que ele tirou proveito disso para praticar atos sexuais sem consentimento dela", informou Rodrigues.

