Homem que buscou drogas em Apucarana é preso na região

Um homem, de 37 anos, que dirigia um VW Gol branco, com placas de Apucarana, norte do Paraná, foi detido na tarde desta segunda-feira (6) transportando 9,985 quilos de maconha e 100 gramas de cocaína. A prisão ocorreu no Posto Rodoviário de Charles Naufal, em Sertaneja, pela 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

Ao ser questionado sobre o destino da droga, o homem relatou aos policiais que levaria a maconha e a cocaína de Apucarana para Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo.

De acordo com informações da equipe, os policiais deram voz de abordagem ao motorista do veículo de Apucarana, que estava com a documentação em dia. No entanto, segundo a equipe, o homem estava inquieto e nervoso, o que gerou suspeita.

Durante a revista no carro, foi localizada uma caixa dentro do porta-malas, com 17 tabletes de maconha, que após ser pesado, somou 9,985 quilogramas. No mesmo local, também foi encontrado um pequeno invólucro com 100 gramas de cocaína. Diante dos fatos, o motorista foi detido e encaminhado até a Delegacia de Cornélio Procópio.

