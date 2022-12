Homem que batia na mulher é abordado e agride policiais, em Apucarana

Da Redação

O agressor foi preso

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada, na manhã desta terça-feira, 20, para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em uma ocorrência de violência doméstica no Núcleo Parigot de Souza. Uma mulher estava sendo agredida violentamente pelo marido, e com a chegada da equipe, o homem passou a agredir os policiais. O agressor foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe foi solicitada a prestar apoio ao SAMU, em ocorrência de lesão corporal e violência doméstica. Chegando ao local, a uma certa distância já foi possível ouvir gritos do agressor ameaçando a vítima. Ele pressionava a mulher, contra uma cerca de arame, impedindo que ela saísse do local.

A equipe se aproximou, pedindo para que ele se afastasse da vítima, para que fosse realizado revista pessoal e conversar sobre o ocorrido, porém, o homem não acatou as ordens, dizendo que não estava ocorrendo nada e não precisava de tal procedimento.

Depois de várias tentativas de abordagem, foi dada voz de prisão ao agressor, que começou a se afastar no intuito de fugir. Neste momento, os policiais precisaram utilizar da força para contê-lo, utilizando até spray de pimenta, mas mesmo assim, o homem permaneceu agressivo e resistindo a prisão, vindo a derrubar a equipe por diversas vezes, inclusive rasgando a farda de um dos policiais.

Após muita dificuldade, ele foi contido, algemado e encaminhado até a delegacia de Apucarana.

A mulher, vítima das agressões, foi encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela equipe do SAMU. Ela contou que na noite anterior discutiu com o parceiro porque ele afirmou que ela o teria traído, então, durante a discussão, ele a agrediu. Ela tentou sair de casa, mas foi impedida pelo autor, que a trancou em casa e escondeu os celulares.

Apenas pela manhã quando parentes chegaram na casa, ela teve acesso a um telefone, ligando então para o SAMU; que solicitou apoio da PM para chegar ao local.

Ela sofreu luxação no joelho direito e torção no punho esquerdo, devido as agressões sofridas.

Mais violência

Ainda em Apucarana, no Parque Bela Vista, uma mulher, vítima de violência doméstica foi atendida pelo SAMU e pela PM, durante a noite desta terça-feira.

Segundo o boletim de ocorrências, a mulher disse que seu seu companheiro a agrediu com socos no rosto e cabeça, chutes pelo corpo, e arrancou um "tufo de cabelo ' de sua cabeça. Após as agressões, o homem fugiu.

A vítima foi socorrida pelo SAMU, que fez o encaminhamento até a UPA.

