Homem que atirou contra policial de Apucarana é preso no MS

O homem que atirou contra o policial militar Francisco Lourenço Gomes, de Apucarana, no último dia 8, entre Mauá da Serra e Marilândia do Sul, foi encontrado pela Polícia Militar (PM) e preso nesta terça-feira (22), em Ponta Porã, cidade que fica na linha de fronteira entre Brasil e Paraguai, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com a polícia, as equipes localizaram o suspeito, de 32 anos, após investigações através do setor de inteligência da PM, a qual realizou a abordagem e o cumprimento do mandado de prisão por tentativa de homicídio e roubo agravado.

O confronto aconteceu após a tentativa de uma abordagem em um veículo suspeito, modelo Corsa, às margens da BR-376, próximo a entrada da Fazenda Santa Rosa, entre Mauá e Marilândia do Sul, na região do Distrito de São José, porém, os policiais foram recebidos a tiros.

O sargento foi atingido por um dos criminosos e precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital da Providência. O policial já recebeu alta, mas ainda continua em recuperação.

Outros dois envolvidos no assalto foram presos logo após o confronto. Um deles, de 39 anos, morador de Mauá da Serra, foi detido em uma abordagem em Apucarana. O outro preso, morador de Marilândia do Sul, dirigia o carro durante a fuga e foi detido após perder o controle do veículo e atingir o estacionamento de um restaurante, às margens da rodovia. Ambos foram presos no mesmo dia do crime.

