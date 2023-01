Homem que arrombou loja em Apucarana é preso; veja o flagrante

Da Redação

Câmera de segurança filmou a ação do ladrão

Um homem, de 30 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (2). Ele foi flagrado por câmeras de segurança arrombando uma loja, no cruzamento da Rua Ponta Grossa com Oswaldo Cruz, em Apucarana, antes de furtar dois fones de ouvido, durante a tarde de domingo (1º), por volta das 15h. Veja o flagrante abaixo.

Segundo a polícia, o homem foi encontrado após a equipe realizar uma abordagem a alguns moradores de rua na Praça Manoel Interventor Ribas. Nada de ilícito foi encontrado no local, mas os policiais perceberam que o autor do furto possuía as mesmas características que um dos abordados, que após ser questionado, assumiu o crime.

De acordo com o Cabo Pacheco, os objetos foram trocados pelo suspeito por pedras de crack. "Nós perguntamos para ele e ele reconheceu que era o autor do furto e disse ter trocado esses fones na praça central pela quantia de quatro pedras de crack. Não soube identificar para quem que ele repassou. Devido ao flagrante, ele foi trazido para a delegacia e foi apresentado à autoridade competente, e deve responder pelo crime praticado", informou.

Imagens da câmera de segurança externa da loja de telefonia mostram o criminoso utilizando um paver da calçada para invadir o estabelecimento. É possível perceber que ele arremessa duas vezes o objeto e, na segunda tentativa, consegue quebrar o vidro da porta de entrada. Logo então ele invade o estabelecimento.

Veja a filmagem:

Outros dois estabelecimentos comerciais em Apucarana foram arrombados durante esses dois primeiros dias do ano. Um deles foi registrado na Rua Professor João Cândido Ferreira e o outro, a três quadras de distância, aconteceu na Rua Ponta Grossa, no centro da cidade.

