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Homem pula muro de casa atrás da ex e filha chama PM no Interlagos em Apucarana

PM realizou buscas nas proximidades, mas o suspeito não foi localizado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem pula muro de casa atrás da ex e filha chama PM no Interlagos em Apucarana
Autor Imagem ilustrativa - Foto: Google Strreet View

Uma jovem de 24 anos acionou a Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo (01), após ser ameaçada pelo ex-companheiro de sua mãe, no Residencial Interlagos, em Apucarana (PR).

A ocorrência foi registrada por volta das 3h47 e segundo o relato da vítima, o homem pulou o muro do quintal da residência à procura da ex-companheira, que não estava no local.

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A mulher estava dentro do imóvel com o namorado. Como os dois não abriram a porta, o homem passou a fazer ameaças contra eles.

Com receio, a jovem decidiu deixar a residência e ir para a casa do namorado. A PM realizou buscas nas proximidades, mas o suspeito não foi localizado. A mulher recebeu orientações sobre os procedimentos legais.

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Apucarana incidente policial interlagos POLICIA MILITAR violência domestica
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