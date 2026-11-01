Homem pula muro de casa atrás da ex e filha chama PM no Interlagos em Apucarana
PM realizou buscas nas proximidades, mas o suspeito não foi localizado
Uma jovem de 24 anos acionou a Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo (01), após ser ameaçada pelo ex-companheiro de sua mãe, no Residencial Interlagos, em Apucarana (PR).
A ocorrência foi registrada por volta das 3h47 e segundo o relato da vítima, o homem pulou o muro do quintal da residência à procura da ex-companheira, que não estava no local.
A mulher estava dentro do imóvel com o namorado. Como os dois não abriram a porta, o homem passou a fazer ameaças contra eles.
Com receio, a jovem decidiu deixar a residência e ir para a casa do namorado. A PM realizou buscas nas proximidades, mas o suspeito não foi localizado. A mulher recebeu orientações sobre os procedimentos legais.