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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Homem procurado por tentar esfaquear companheira é preso pela GCM em Apucarana

Mandado de prisão foi expedido por agressão ocorrida em 2024; acusado de 45 anos foi encaminhado ao Mini Presídio

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem procurado por tentar esfaquear companheira é preso pela GCM em Apucarana
Autor Ele foi abordado pelos agentes na Rua Orlando Silva - Foto: Divulgação/GCM

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu nesta segunda-feira (10), no Núcleo Habitacional Castelo Branco, região leste de Apucarana, um homem de 45 anos que estava foragido por violência doméstica.

📰 LEIA MAIS: Carreata com imagem de São Miguel Arcanjo percorre Apucarana nesta segunda (10)

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O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto decorrente de um crime cometido em 2024, quando teria tentado agredir a própria companheira com golpes de faca.

A localização do indivíduo ocorreu após as equipes receberem denúncias sobre sua presença na região e intensificarem o patrulhamento. Ele foi abordado pelos agentes na Rua Orlando Silva e, após checagem nos sistemas oficiais, a existência da ordem judicial foi confirmada.

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O homem recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais informados e foi encaminhado ao Mini Presídio, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

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