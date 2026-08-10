Homem procurado por tentar esfaquear companheira é preso pela GCM em Apucarana

Mandado de prisão foi expedido por agressão ocorrida em 2024; acusado de 45 anos foi encaminhado ao Mini Presídio

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu nesta segunda-feira (10), no Núcleo Habitacional Castelo Branco, região leste de Apucarana, um homem de 45 anos que estava foragido por violência doméstica.

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O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto decorrente de um crime cometido em 2024, quando teria tentado agredir a própria companheira com golpes de faca.

A localização do indivíduo ocorreu após as equipes receberem denúncias sobre sua presença na região e intensificarem o patrulhamento. Ele foi abordado pelos agentes na Rua Orlando Silva e, após checagem nos sistemas oficiais, a existência da ordem judicial foi confirmada.

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O homem recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais informados e foi encaminhado ao Mini Presídio, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.