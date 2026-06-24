Homem procurado por homicídio é preso no Parque Industrial Norte em Apucarana
Suspeito tinha mandado em aberto expedido pela Justiça de Atalaia e foi levado ao sistema prisional
A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde de terça-feira (23) um homem que estava sendo procurado pela Justiça pelo crime de homicídio. A prisão aconteceu na Rua Plutônio, localizada na região do Parque Industrial Zona Norte I, em Apucarana.
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A ação foi desencadeada após a Central de Operações receber informações do setor de inteligência da corporação indicando que um foragido estaria no endereço citado. Uma equipe policial foi deslocada até o local e conseguiu localizar o suspeito.
Durante a abordagem e a checagem dos documentos no sistema de segurança, os agentes confirmaram a existência do mandado de prisão em aberto contra ele. A ordem judicial havia sido expedida pela Vara da cidade de Atalaia.
Sem oferecer resistência, o homem foi informado sobre a decisão da Justiça, detido no local e encaminhado diretamente à cadeia pública de Apucarana, onde aguardará os próximos trâmites legais.