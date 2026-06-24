Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
DETIDO

Homem procurado por homicídio é preso no Parque Industrial Norte em Apucarana

Suspeito tinha mandado em aberto expedido pela Justiça de Atalaia e foi levado ao sistema prisional

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 07:41:20 Editado em 24.06.2026, 07:41:17
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem procurado por homicídio é preso no Parque Industrial Norte em Apucarana
Autor Preso foi conduzido para a Cadeia Pública de Apucarana - Foto: TNOnline

A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde de terça-feira (23) um homem que estava sendo procurado pela Justiça pelo crime de homicídio. A prisão aconteceu na Rua Plutônio, localizada na região do Parque Industrial Zona Norte I, em Apucarana.

-LEIA MAIS: Polícia fecha ponto de tráfico e apreende 72 pedras de crack em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ação foi desencadeada após a Central de Operações receber informações do setor de inteligência da corporação indicando que um foragido estaria no endereço citado. Uma equipe policial foi deslocada até o local e conseguiu localizar o suspeito.

Durante a abordagem e a checagem dos documentos no sistema de segurança, os agentes confirmaram a existência do mandado de prisão em aberto contra ele. A ordem judicial havia sido expedida pela Vara da cidade de Atalaia.

Sem oferecer resistência, o homem foi informado sobre a decisão da Justiça, detido no local e encaminhado diretamente à cadeia pública de Apucarana, onde aguardará os próximos trâmites legais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana FORAGIDO DA JUSTIÇA homicidio MANDADO DE PRISÃO POLICIA MILITAR Prisão
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV