Homem procurado por estupro de vulnerável é preso no trabalho em Apucarana

Suspeito de 29 anos tinha ordem de prisão expedida pela Justiça de Ibiporã e foi levado ao sistema penitenciário da cidade

Um homem de 29 anos foi preso na tarde desta terça-feira (14), em Apucarana (PR), após ser localizado pela Polícia Militar (PM) em seu local de trabalho. Ele era procurado pela Justiça e tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.

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A ação ocorreu no Jardim Menegazzo. De acordo com as informações oficiais, a ordem judicial que determinava a captura foi expedida pela comarca de Ibiporã (PR). Após levantamentos de informações, os policiais conseguiram descobrir o paradeiro do suspeito e o encontraram enquanto ele trabalhava.

No momento da abordagem, o homem foi informado sobre a existência do mandado e, segundo a polícia, demonstrou bastante nervosismo com a notícia. Como os agentes realizavam a operação em um veículo à paisana — sem o compartimento de segurança traseiro tradicionalmente usado em viaturas de patrulha —, o suspeito precisou ser algemado para garantir a segurança durante o trajeto, seguindo os protocolos legais.

Após receber voz de prisão no local, ele foi encaminhado diretamente para a unidade prisional do Departamento de Polícia Penal (Depen) de Apucarana, onde agora permanece à disposição da Justiça para responder pelas acusações.