Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
DETIDO

Homem procurado por estupro de vulnerável é preso no trabalho em Apucarana

Suspeito de 29 anos tinha ordem de prisão expedida pela Justiça de Ibiporã e foi levado ao sistema penitenciário da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.07.2026, 07:27:50 Editado em 15.07.2026, 07:27:47
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem procurado por estupro de vulnerável é preso no trabalho em Apucarana
Autor Homem foi entregue na cadeia de Apucarana - Foto: TNOnline

Um homem de 29 anos foi preso na tarde desta terça-feira (14), em Apucarana (PR), após ser localizado pela Polícia Militar (PM) em seu local de trabalho. Ele era procurado pela Justiça e tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.

-LEIA MAIS: Homem é esfaqueado pelas costas em terreno na Vila Nova em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ação ocorreu no Jardim Menegazzo. De acordo com as informações oficiais, a ordem judicial que determinava a captura foi expedida pela comarca de Ibiporã (PR). Após levantamentos de informações, os policiais conseguiram descobrir o paradeiro do suspeito e o encontraram enquanto ele trabalhava.

No momento da abordagem, o homem foi informado sobre a existência do mandado e, segundo a polícia, demonstrou bastante nervosismo com a notícia. Como os agentes realizavam a operação em um veículo à paisana — sem o compartimento de segurança traseiro tradicionalmente usado em viaturas de patrulha —, o suspeito precisou ser algemado para garantir a segurança durante o trajeto, seguindo os protocolos legais.

Após receber voz de prisão no local, ele foi encaminhado diretamente para a unidade prisional do Departamento de Polícia Penal (Depen) de Apucarana, onde agora permanece à disposição da Justiça para responder pelas acusações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana ESTUPRO DE VULNERÁVEL JUSTIÇA POLICIA MILITAR Prisão segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV