Homem procura ex e acaba preso por descumprir medida protetiva

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a delegacia de Apucarana

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira, 13, depois de procurar a ex-companheira e forçar a entrada no prédio onde ela mora, na região central de Apucarana.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências, a mulher acionou a Polícia Militar (PM), por volta das 23h, relatando possuir medida protetiva contra seu ex-companheiro, que estaria na porta de entrada do prédio onde ela mora, tentando forçar a entrada.

- LEIA MAIS: Carro capotado é encontrado abandonado; motorista aparece horas depois

continua após publicidade .

Chegando no endereço, os policiais viram um homem forçando a porta de entrada do prédio e uma mulher para o lado de dentro, pedindo para ele se retirar do local. O homem foi abordado e identificado pela equipe. A mulher contou para a polícia que já possui vários boletins de ocorrência contra ele e que o ex não aceita a separação.

Por conta da medida protetiva, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a delegacia de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News