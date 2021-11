Da Redação

Homem pesca peixe de 14 Kg e chama atenção em Apucarana

O apucaranense Carlos Alexandre dos Santos, de 29 anos, chamou atenção na cidade após pescar um peixe de 14 Kg. E não é história de pescador não, ele registrou o momento para provar que o tamanho era real.

Carlos contou que foi durante a manhã de segunda-feira (21), pescar na represa do Represa do Schmidt, na região do Núcleo Dom Romeu, porém, até na hora do almoço não tinha conseguido fisgar um peixe. Ele deixou de ir ao dentista para continuar pescando. "Todo final de semana eu vou pescar, na segunda fui de manhã, não consegui nada, fui pra casa almoçar e pensei, vou voltar para a represa, deixei de ir ao dentista, voltei para a represa e deu certo, consegui pescar esse peixão de 14 Kg, meu molinete chegou a quebrar e quatro pescadores que estavam também na represa me ajudaram a puxar o peixe, deu bastante trabalho", conta.

Como Carlos está sem trabalhar, vendeu a carpa por R$200. "Eu precisava de umas coisinhas em casa, então vendi o peixe para um conhecido, vendi por R$200".

Carlos e o peixe chamaram atenção pelo bairro. "Sai com o peixe nas costas e chamou muito atenção, todo mundo tirando foto. Essa carpa é de laboratório, não reproduz, então não tem problema pescar, elas podem pesar até 80 Kg se deixar ela na represa, tem vários tipos de carpa", explicou.

