Homem pernoita em motel e foge sem pagar em Apucarana

Um homem fugiu sem pagar após pernoitar em um motel localizado no Distrito do Pirapó, em Apucarana no Norte do Paraná. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (11), no estabelecimento situado na Rua Manoel Gouveia.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e fez contato com uma funcionária do local. A mulher afirmou que o homem chegou no motel com um Veículo Gol por volta das 2h da madrugada. Já as 11h, após pernoitar e consumir os itens, ele saiu do quarto e foi em direção ao portão do motel.

Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), ele não realizou o pagamento, forçou o portão e fugiu do local. O fato acabou causando danos no portão e na parede do estabelecimento, segundo a PM. A vítima foi orientada pelos policiais.

