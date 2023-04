Homem perde R$ 10 mil no golpe do Pix, em Apucarana

Da Redação

Um homem de 23 anos acionou a Polícia Militar (PM) em Apucarana na noite desta quinta-feira, 13, depois de cair no golpe do Pix. Ele perdeu R$ 10 mil em uma falsa negociação.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que viu um anúncio de um veículo no aplicativo Market Place e iniciou a negociação com o suposto proprietário. Após a negociação, ele efetuou Pix no valor de R$ 10 mil, porém, ao chegar na residência onde o veículo estava, o proprietário, de 32 anos, afirmou que realmente estava vendendo o veículo, porém não havia recebido nenhuma transferência, caracterizando o crime de estelionato.

A polícia foi acionada e as partes foram orientadas.

OUTRA OCORRÊNCIA

Crianças acionam Conselho Tutelar após serem agredidas pelo pai

Em Kaloré, o caso de duas crianças encontradas na rua em situação de abandono, depois de serem agredidas pelo pai, chamou a atenção das autoridades. A Polícia Militar (PM) foi acionada por profissionais do Conselho Tutelar, que afirmaram terem sido procurado pelos menores em busca de ajuda.

Segundo o relato, o Conselho Tutelar foi acionado depois que o pai de uma adolescente e uma criança, que possui restrição judicial para frequentar a residência onde os filhos moram com a avó, encontrou com os menores na rua, e os agrediu fisicamente, submetendo os filhos a um constrangimento público. Saiba mais clicando aqui.

