Homem perde mais de R$ 1 mil em golpe do falso empréstimo em Apucarana

Um homem de 44 anos acionou a Polícia Militar (PM) na tarde desta segunda-feira (11) após ser vítima do golpe do falso empréstimo de banco em Apucarana, no norte do Paraná.

A vítima afirmou aos policiais que uma pessoa entrou em contato com ele pelo WhatsApp se passando por funcionária de um banco e lhe ofereceu um empréstimo no valor de R$ 5 mil.

No entanto, a suposta atendente disse que seria necessário que o homem pagasse adiantando o valor referente a duas parcelas do dinheiro que seria emprestado. A Vítima então pagou o que foi pedido, totalizando R$ 350, mas mesmo assim o empréstimo não foi liberado.

Por conta disso, ele questionou a golpista sobre a liberação. A mulher então disse que seria necessário realizar um novo pagamento de uma taxa no valor de R$ 660. Novamente o homem fez o pagamento, mas mesmo assim o valor de R$ 5 mil não foi liberado.

Ele então questionou a mulher pela terceira vez e foi solicitado um novo pagamento no valor de R$ 799. Nesse momento o homem desconfiou que poderia se tratar de um golpe e chamou a PM para realizar um Boletim de Ocorrências.

