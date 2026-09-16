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FURTO

Homem perde celular em Apucarana após emprestar aparelho para falso Pix

A vítima conversava com um casal no centro da cidade quando o suspeito pegou o telefone e fugiu em direção à linha férrea

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem perde celular em Apucarana após emprestar aparelho para falso Pix
Autor Caso aconteceu na Avenida Minas Gerais - Foto: Reprodução

Um homem de 34 anos teve o telefone celular furtado na madrugada desta quarta-feira (16), em um posto de combustíveis localizado na Avenida Minas Gerais, na região central de Apucarana. O crime aconteceu após a vítima, em um gesto de confiança, repassar o aparelho para a mão de um conhecido.

-LEIA MAIS: Acidente entre carro e caminhões deixa vítima em estado grave e bloqueia rodovia em Apucarana

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De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava conversando com um casal no estabelecimento. Durante o bate-papo, o homem pediu o telefone emprestado sob a justificativa de que precisava fazer uma transferência via Pix no valor de R$ 15. Assim que pegou o celular, o suspeito fugiu correndo acompanhado da mulher, seguindo em direção à linha férrea da cidade.

A polícia foi acionada e, durante o atendimento da ocorrência, os agentes notaram que a vítima apresentava sinais de embriaguez. O rapaz chegou a relatar aos policiais que o autor do furto seria um homem com passagens pelo sistema prisional.

A equipe policial registrou o caso, orientou a vítima sobre os procedimentos cabíveis e realizou buscas nas ruas próximas e em possíveis rotas de fuga. Apesar do patrulhamento, o casal não foi localizado.

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