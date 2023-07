Homem perde a linha, agride a ex e dá soco em menino de 14 anos

Uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo, 16, depois de ser vítima de violência do ex-companheiro, em Apucarana. O filho dela, um menino de 14 anos, também foi agredido com um soco no rosto.

Segundo o boletim da PM, a mulher afirmou aos policiais que teve um desentendimento com seu ex em uma festa, e que ele a empurrou, quebrou seu celular, pegou seu cartão do banco, agrediu o filho dela de 14 anos com um soco e ainda pegou a chave do carro dela.

Após isso, a vítima voltou para casa e o agressor a seguiu até lá, entregou o celular quebrado e o cartão do banco e depois foi embora.

A PM realizou patrulhamentos na região, mas o agressor não foi encontrado. A vítima foi orientada pelos policiais.

