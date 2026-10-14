Homem pego de calça abaixada com criança de 10 anos vai preso em Apucarana

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite desta quarta-feira (14) após ser flagrado dentro de um carro, com a calça parcialmente abaixada e com uma menina de 10 anos de idade em plena via pública no Residencial Sumatra II, em Apucarana (PR).

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De acordo com informações relatadas ao TNOnline, os policiais faziam patrulhamento na região e notaram o carro parado em frente a uma residência na Rua Sebastião Bertasso, com os vidros embaçados internamente e notaram a movimentação suspeita entre o adulto e a criança.

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Ainda, segundo relato, o suspeito estava com uma criança de 10 anos, que seria moradora da localidade. O homem foi pego com o zíper da calça aberta e com a roupa parcialmente tirada. Não foi confirmado se chegou a ser consumado o abuso por meio de conjunção carnal.

A PM prendeu o homem, que foi conduzido à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP). O Conselho Tutelar também foi acionado para a ocorrência.