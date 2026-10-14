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CRIME GRAVE

Homem pego de calça abaixada com criança de 10 anos vai preso em Apucarana

Ocorrência foi registrada na Rua Sebastião Bertasso, no Residencial Sumatra II, na noite desta quarta-feira (14)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem pego de calça abaixada com criança de 10 anos vai preso em Apucarana
Autor A PM foi chamada e, em uma rápida ação, acabou prendendo o homem, que foi conduzido à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP) - Foto: Colaboração/TNOnline

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite desta quarta-feira (14) após ser flagrado dentro de um carro, com a calça parcialmente abaixada e com uma menina de 10 anos de idade em plena via pública no Residencial Sumatra II, em Apucarana (PR).

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De acordo com informações relatadas ao TNOnline, os policiais faziam patrulhamento na região e notaram o carro parado em frente a uma residência na Rua Sebastião Bertasso, com os vidros embaçados internamente e notaram a movimentação suspeita entre o adulto e a criança.

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Ainda, segundo relato, o suspeito estava com uma criança de 10 anos, que seria moradora da localidade. O homem foi pego com o zíper da calça aberta e com a roupa parcialmente tirada. Não foi confirmado se chegou a ser consumado o abuso por meio de conjunção carnal.

A PM prendeu o homem, que foi conduzido à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP). O Conselho Tutelar também foi acionado para a ocorrência.

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´polícia abuso sexual Apucarana criança notícias locais PM POLICIA MILITAR residencial sumatra Sumatra sumatra 2
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