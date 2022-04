Da Redação

Homem pega cartão da esposa e faz compras em bar

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, foi acionada neste domingo (18) por uma moradora do Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, após sofrer ameaças do marido. A confusão começou porque ele pegou o cartão de crédito da solicitante escondido e fez compras em um bar localizado no bairro citado.

A mulher contou que o marido pegou seu cartão de crédito escondido e comprou vários produtos em um bar do bairro citado. Quando a vítima questionou o homem sobre a situação, ele começou a apertar o braço da vítima e tentou agredi-la. No entanto, a filha dela conseguiu impedir as agressões.

Quando a PM chegou no endereço, o homem já tinha ido embora e não foi localizado. A vítima foi orientada pelos policiais.