Da Redação

Homem nu é encontrado transitando pelo centro de Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana atendeu a uma ocorrência inusitada na tarde desta segunda-feira (11), na região central da cidade. Segundo o boletim de ocorrências, a equipe foi acionada pois um homem estaria transitando completamente nu pela Avenida Munhoz da Rocha, próximo à Rua São Jerônimo.

Com a chegada dos policiais, o homem foi abordado e os agentes perceberam que se tratava de uma pessoa com transtornos mentais. Uma equipe do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada pois o homem estaria bastante agitado. Ele foi atendido pelos socorristas e encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A equipe policial ainda localizou a irmã do homem para informar a família sobre o ocorrido.

Durante o atendimento, o proprietário de um veículo que estava estacionado nas proximidades relatou aos policiais que o homem havia quebrado o retrovisor do seu veículo, sendo ele orientado pela PM.