Homem negocia PC pelo Facebook e golpista foge sem pagar

Nesta quarta-feira (4), mais um golpe do falso comprador aconteceu em Apucarana. Desta vez, no Solo Sagrado. A Polícia Militar foi até o local e conversou com o solicitante, que disse que estava negociando um computador pelo Facebook e a pessoa pediu para que ele disse até o local para testar o aparelho.

No local, conforme o boletim, a vítima entregou o computador para um adolescente, de aproximadamente 13 anos, que informou que precisava testar o objeto e entrou na casa. O golpista ainda disse à vítima que ela não podia entrar, pois sua avó estava com Covid-19.

Porém, de acordo com o solicitante, o jovem não saiu mais da residência e posteriormente chegou uma mulher dizendo ser a proprietária da casa, mas não ti0nha ninguém dentro do local.

A vítima foi orientada pela PM.

Outros golpes

Nesta terça-feira (3), foram registrados pela PM Apucarana outros golpes na região, sendo que um deles foi um homem, de Maringá, que perdeu um computador, após negociar pelo Facebook, assim como o registrado nesta quarta. E os outros aconteceram em São Pedro do Ivaí e Marumbi.