Homem negocia note pela net e falso comprador foge sem pagar

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Nesta quarta-feira (2), um homem acionou a Polícia Militar de Apucarana, no Jardim França, após negociar um notebook da marca Acer, pelo Facebook, e ao chegar no local combinado, o suposto comprador fugir com o aparelho sem pagar.

A vítima disse que o falso comprador pegou o equipamento, dizendo que iria testar. Após um tempo a vitima desconfiou da demora, entrou no quintal e encontrou ninguém.

Foram realizadas rondas nas proximidades. Porém, conforme o boletim, sem êxito. A vítima foi orientada pela equipe da Polícia Militar.