Da Redação

Homem negocia compra de videogame e foge com o aparelho

Um homem que estava negociando um videogame fugiu com o aparelho e deixou o verdadeiro dono no prejuízo. O caso aconteceu em Apucarana no começo da tarde desta sexta-feira (22). A Polícia Militar (PM) foi chamada.

Duas mulheres, que moram em Apucarana, foram até a Rua Geraldina da Silva Gonçalves Rodrigues, no Núcleo João Paulo encontrar com o suposto comprador. O homem disse que iria testar o videogame, porém, fugiu e não pagou.

As mulheres chamaram a PM e contaram que ele entrou em uma casa, mas perceberam que ele demorava muito para voltar. De acordo com a polícia, provavelmente o suspeito pulou o muro dos fundos da residência, que não é dele.

As jovens anunciaram o videogame nas redes sociais. A PM realizou buscas, mas não encontrou o suspeito.