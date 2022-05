Homem natural de Apucarana morre em confronto na região

Da Redação

Um ex-morador de Apucarana morreu após confronto com o Pelotão de Choque em Maringá. A troca de tiros aconteceu na madrugada de quinta-feira (26), e o Instituto Médico Legal (IML) já identificou o homem.

Thiago Onofre Xavier, de 36 anos, é natural de Apucarana e morou na região do Núcleo João Paulo. Ele teria participado de um assalto no centro de Maringá e trocou tiros com a PM na zona sul da cidade.

A princípio, Thiago era foragido da justiça, procurado por roubo agravado e furto simples. O crime:

De acordo com informações da polícia, a equipe havia sido acionada por uma mulher, que foi assaltada enquanto chegava em casa, na Avenida Tiradentes. Ela relatou que foi abordada por dois homens em uma motocicleta, que exigiram a bolsa e o celular dela.

Após a fuga dos suspeitos, a vítima acionou a PM e, ao rastrear o celular, os policiais conseguiram a localização dos assaltantes.

As informações indicavam que a dupla estava em uma casa localizada na Avenida Cerro Azul, próximo ao cruzamento com a Avenida Guedner. Ao chegar ao local, a equipe tentou abordar os suspeitos, mas um deles teria pulado o muro da casa vizinha e começado a atirar contra os policiais, conforme a PM.

Os militares, então, também atiraram contra o homem, que foi baleado. Uma equipe de socorro foi chamada, mas o suspeito morreu no local.

Na casa, os policiais encontraram cinco pessoas. Todas foram presas.

Uma bicicleta e uma motocicleta, possivelmente a utilizada no assalto, foram apreendidas, além de uma arma de fogo. Todos os presos foram levados à delegacia de Maringá.