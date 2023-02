Homem mostra pistola para segurança de bar e PM é acionada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um homem foi detido na madrugada desta segunda-feira, 20, em uma casa noturna localizada na Rua Ouro Branco, região central de Apucarana, depois de mostrar uma arma de fogo para um dos seguranças do estabelecimento. Segundo a Polícia Militar (PM), ele estaria em visível estado de embriaguez.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, o solicitante disse aos policiais que um homem que estava no local foi até o carro, retornou até a portaria, e mostrou para o segurança uma arma de fogo, do tipo pistola.

- LEIA MAIS: Pai denuncia filho por furto em Apucarana; jovem foi preso

continua após publicidade .

Os policiais realizaram a abordagem e identificação do suspeito que estava com a arma na cintura. A arma entregue era uma Pistola Taurus PT 57 SC de calibre 7. 65 mm, contendo 9 munições intactas de .32 mm da marca W.W. O homem não apresentou nenhum tipo de documentação, e demonstrava sinais de embriaguez, segundo a polícia.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com a pistola e munições para a 17° SDP para as providências cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News