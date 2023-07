Homem morto por irmão em Apucarana é identificado

Siga o TNOnline no Google News

Foi identificado o homem de 44 anos morto no início da madrugada desta quarta-feira (26) na Rua Grande Alexandre, no Bairro Vila Nova, em Apucarana. Trata-se de Marcio Nazario. O homem morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo. O principal suspeito é o irmão da vítima.

Vizinhos informaram a equipe policial que durante todo o dia os irmãos discutiram, e que por volta das 23h35 ouviram novamente uma discussão, desta vez a briga aconteceu na rua. Na sequência ouviram os disparos de arma de fogo e um veículo saindo do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, porém, só puderam constatar o óbito do homem que já estava sem vida quando a equipe chegou. A vítima tinha dois tiros na região tórax.

Equipes da polícia Civil, Criminalística compareceram no local para as providências. O corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil deve investigar o caso. O suspeito de cometer o crime ainda não foi localizado.

Informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.