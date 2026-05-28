Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
REVIRAVOLTA

Homem morto por choque elétrico tentava furtar fios em Apucarana, diz delegado

Inquérito aponta que jovem acompanhado de dois suspeitos tentava furtar cabos perto de empresa

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 15:15:33 Editado em 28.05.2026, 15:23:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

TNOnline TV


A Polícia Civil de Apucarana concluiu nesta quinta-feira (28) que o homem que morreu após dar entrada no Hospital da Providência, na noite da última terça-feira (26), sofreu uma descarga elétrica enquanto tentava furtar fiação. A vítima, de 28 anos, estava acompanhada de dois homens que deixaram o rapaz na unidade de saúde e fugiram em seguida antes da chegada da Polícia Militar (PM). A dupla já foi identificada e deve ser indiciada por tentativa de furto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Homem agride mulher duas vezes no mesmo dia e acaba preso em Apucarana

O caso, que inicialmente era tratado como acidente, sofreu uma reviravolta após a perícia no local do choque, localizado nas proximidades de uma empresa da cidade. "Durante essas investigações, a gente conseguiu localizar o endereço onde houve essa descarga elétrica e foi possível perceber que o local havia sido mexido, típico de situações de tentativa de furto de fiação elétrica. Ele (vítima) mexeu no relógio [...] e na fiação, provavelmente por essa razão acabou tomando essa descarga elétrica", detalhou o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP), Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Diante dos fatos, a polícia dividiu a investigação em dois inquéritos distintos: um para apurar o óbito e outro para a tentativa de furto qualificado. Os homens que socorreram a vítima foram localizados e interrogados. Segundo o delegado, eles, inicialmente, deram a versão de que teriam ido buscar milho na região, mas, já acompanhados de um advogado, foram informados de que eles responderiam pelo furto, sem relação com a morte, e, então, teriam confesssado a tentativa de furto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Homem morto por choque elétrico tentava furtar fios em Apucarana, diz delegado
AutorDelegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP), Marcus Felipe da Rocha Rodrigues - Foto: TNOnline


Os suspeitos deverão responder criminalmente pela tentativa de furto. "Já foi instaurado o inquérito policial para apurar o furto e, provavelmente, eles vão ser indiciados pela prática desse delito na forma tentada, uma vez que assim que eles iniciaram os atos de execução, já houve já a descarga elétrica", afirmou Rodrigues.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em relação à morte, a investigação está encerrada, já que o laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou que o óbito ocorreu por eletroplessão. "Para a Polícia Civil ficou bem caracterizado que o óbito, em si, não há a prática do crime, ele não foi alvejado por ninguém", pontuou o delegado.

Marcus Felipe também confirmou que o rapaz que perdeu a vida já era conhecido do sistema de Justiça. "Ele (vítima) já tinha diversas passagens policiais por diversas espécies de crime: incêndio, roubo e ameaça."

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana CHOQUE ELÉTRICO Crime Furto investigação
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV