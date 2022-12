Homem morto no Jardim Apucarana é identificado; saiba detalhes

Da Redação

O corpo de um homem foi encontrado nesta manhã de segunda-feira (12), na Avenida Santa Catarina, no Jardim Apucarana. Moradores da região teriam se deparado com o corpo na lateral da avenida, próximo a terrenos baldios. O local onde o corpo foi encontrado fica nas proximidades do Cisvir, em Apucarana. (Veja no vídeo abaixo).

A Polícia Militar (PM), Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML) foram acionados. A vítima foi identificada como Samuel Souza Teixeira, de 38 anos, natural do município de Castro e estaria vivendo em situação de rua em Apucarana.

De acordo com o Subtenente Almir, da PM, havia sangue no local do crime e marcas de luta.

"Estamos certos de que se trata de um homicídio, pois há muito sangue no local e marcas de que aconteceu luta. Com a chegada da Científica e do IML, foram identificados alguns ferimentos por arama branca, todos na região íntima da vítima", explicou o policial.

O Subtenente ainda disse que, possivelmente o crime ocorreu no mesmo local onde o corpo foi encontrado, porém, imagens de câmeras de segurança que ficam próximas dali deverão ser usadas durante a investigação.

"As investigações agora vão seguir para solucionar este crime e identificar os autores. Câmeras de segurança da região serão avaliadas para ajudar na investigação", revelou o PM.

