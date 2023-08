Homem morto em confronto com a Rotam é identificado em Apucarana; veja

A situação foi registrada na Rua Maria Rosa Da Silva Rezende, no Jardim Casa Grande

Um homem de 32 anos morreu em confronto com a Rotam, da Polícia Militar (PM), no início da manhã desta quarta-feira (16) em Apucarana (PR). A situação foi registrada na Rua Maria Rosa da Silva Rezende, no Jardim Casa Grande. Ele foi identificado como Marciano Gomes da Silva.

A Rotam estava cumprindo mandado de busca nesta manhã em operação na cidade. Ao entrar em uma residência do Jardim Casa Grande, um dos alvos da operação estava armado e teria reagido. Houve confronto e o homem morreu.

O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi chamado, mas o suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Foto por (Reprodução) Vítima de confronto foi identificada como Marciano Gomes da Silva

A rua foi isolada por várias viaturas da PM. O homem estava em casa com a mulher e o filho quando ocorreu o confronto. O delegado-adjunto da 17ª Subdivisão Policial (SDP), André Garcia, também está no local. O Instituto Médico Legal (IML) já foi acionado, mas ainda não chegou no endereço da ocorrência.

