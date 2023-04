Homem morto em confronto com a PM de Apucarana é identificado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um confronto com Polícia Militar (PM) de Apucarana, norte do Paraná, foi registrado na madrugada desta quarta-feira (5) e causou a morte de um homem, de 37 anos. De acordo com as autoridades, a troca de tiros aconteceu após o suspeito de furto não obedecer uma ordem de abordagem.

continua após publicidade .

O homem foi identificado como Emerlindo Emerenciano de Almeida, e ele morreu no local após ter sido baleado. Outro suspeito foi preso pela PM, e um terceiro indivíduo acabou fugindo e ainda não foi encontrado.

O confronto aconteceu na Avenida Ayrton Sena, após a equipe Rocam ter sido acionada devido a uma caminhonete suspeita na região. Ao chegar no local, no entanto, os militares se depararam com um veículo GM/Monza de cor azul trafegando com os faróis apagados na rodovia.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Mortes em confrontos com policiais aumentam na região

A equipe tentou aproximação e notou que havia três homens no veículo, porém o condutor acelerou e fugiu em alta velocidade. Conforme a PM, houve perseguição e tentativas de abordagens, quando, de repente, o motorista parou o carro bruscamente no acostamento e os três suspeitos saíram do veículo.

Ainda de acordo com a PM, o trio correu para uma região de mata, sendo que um deles segurava algo na região de sua cintura. Foram realizadas buscas, e um dos suspeitos foi encontrado já com arma em punho. A PM fez uma abordagem ao suspeito, mas ocorreu a troca de tiros.

continua após publicidade .

Na sequência, o outro suspeito saiu correndo. Ele foi abordado e resistiu à prisão, e então a PM precisou usar força para imobilizá-lo. O terceiro homem ainda não foi localizado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o baleado morreu no local. Nenhum PM ficou ferido.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML) também foram acionadas. A criminalística realizou a perícia no local e apreendeu a arma do suspeito, um revólver calibre 32 com numeração suprimida e quatro munições intactas.

Dentro do Monza, foram encontrados objetos que, segundo o homem preso, eram furtados. O preso foi levado para a delegacia.

Siga o TNOnline no Google News