Homem morto a tiros em bar da zona sul de Apucarana é identificado

O homem assassinado a tiros em um bar na noite desta quarta-feira (15) foi identificado como Éder Rogério da Silva, de 41 anos. O crime ocorreu em um bar localizado na Rua Mário Mitsuo Tamiya, Jardim Catuaí, zona sul de Apucarana, no Norte do Paraná, por volta das 21h45.

continua após publicidade

Conhecido como 'Gordo' por amigos e familiares, foi morto com três disparos à queima-roupa enquanto estava sentado em uma mesa tomando cerveja. Testemunhas relatam que um homem chegou em um Gol, parou na frente do estabelecimento, desceu e efetuou os disparos, fugindo em seguida, com uma mulher ao volante do veículo. O Samu foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

- LEIA MAIS: Suspeito de matar ex-morador do Vale do Ivaí confessa o crime



continua após publicidade

A Polícia Civil investiga o caso para encontrar o suspeito do assassinato. Clientes presentes no bar testemunharam os disparos, mas não ficaram feridos. Eles serão ouvidos na tentativa de identificar o atirador.

Foto por Reprodução/Redes Sociais Éder Rogério da Silva

Siga o TNOnline no Google News