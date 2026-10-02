Homem morre no Núcleo João Paulo após pular muro e sofrer queda em Apucarana











CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem, com idade estimada entre 40 e 50 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (2) no Núcleo João Paulo, em Apucarana. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro na Rua Rio Apucarana, mas ele não resistiu e teve o óbito constatado ainda no local.

-LEIA MAIS: Atropelamento deixa menino de 6 anos ferido no Jardim Marissol em Apucarana



Segundo a Polícia Militar (PM), a emergência foi informada por uma moradora da região que testemunhou a vítima invadindo o imóvel. "Teve um acionamento do Samu por uma vizinha que testemunhou um rapaz pulando o muro da residência, a princípio não tem ninguém que mora nessa residência já há um bom tempo. E, então, ouviram uma queda, um barulho de queda, e um pedido de socorro", relatou o aspirante Elder Andrade de Souza, da Polícia Militar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Área foi isolada pela PM - Foto: Cindy Santos/TNOnline Área foi isolada pela PM - Foto: Cindy Santos/TNOnline

Conforme a corporação, a principal hipótese levantada por populares é de um mal súbito, embora as causas exatas ainda dependam de laudo pericial. "Segundo a testemunha, ele gritava por socorro e estava dizendo que estava tendo um ataque do coração. A gente não sabe o real motivo da morte, mas tem esse relato da testemunha", afirmou o aspirante.

A identidade oficial do homem não havia sido confirmada pelas autoridades locais. "A gente ainda não confirmou a identidade dele porque tinha mais de um documento na carteira dele. Então, agora a gente vai aguardar a Polícia Científica para liberar o acesso para ver se os familiares realmente reconhecem o corpo", explicou o oficial da PM.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Foto: Cindy Santos Foto: Cindy Santos

A área foi isolada para o trabalho de perícia do Instituto de Criminalística e a remoção do corpo pelo Instituto Médico-Legal (IML). O caso segue sob investigação para o esclarecimento das circunstâncias do fato.

Ainda não se sabe porque o homem tentou invadir o imóvel e as circunstâncias que levaram a queda. Há uma suspeita de ele tenha sofrido uma descarga elétrica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Polícia Civil está no local e investiga o caso - Foto: Reprodução Polícia Civil está no local e investiga o caso - Foto: Reprodução



