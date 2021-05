Homem morre no Dom Romeu em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na noite desta quarta-feira (21), um homem que seria dono de um bar localizado na Rua São Marcos, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana, morreu.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM) atenderam a ocorrência. Socorristas do Samu tentaram reanimar o homem, mas ele não resistiu.

Além do Samu e da PM, a equipe de Criminalística também foi ao endereço e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

A PM ainda não revelou detalhes da ocorrência. A causa da morte não foi informada. A reportagem busca mais detalhes. Muitos moradores do bairro acompanham a situação

A reportagem será atualizada.

