Homem morre em confronto com a Polícia Militar em Arapongas

Da Redação

Homem teria reagido a uma abordagem de uma equipe da ROTAM

Um confronto com a Polícia Militar (PM) deixou um homem morto na noite desta quinta-feira (22), no cruzamento das ruas Cuitelão e Soco, na região do Jardim Aeroporto, em Arapongas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado por volta das 20h45, mas o homem, que foi baleado, já se encontrava sem vida e os socorristas apenas constataram o óbito.

Segundo os socorristas, ele foi alvejado na região do braço, abdômen e coxa.

Segundo informações da PM, o homem teria reagido a uma abordagem de uma equipe da ROTAM e, por isso, foi alvejado.

A identificação da vítima, de aproximadamente 30 anos, ainda não foi informada. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.

A ocorrência está em andamento.

Reportagem em atualização

Confronto em Londrina

Na tarde desta quinta-feira (22), um homem morreu em confronto com a Polícia Militar (PM), na rodovia Carlos João Strass, zona norte de Londrina. De acordo com informações preliminares, a vítima, identificada como Jonas Alexandrino Prado, de 30 anos, estava sozinha e dirigia um veículo modelo Gol, na cor branca.

Segundo a PM, o suspeito teria desobedecido à voz de abordagem e houve troca de tiros com os policiais. Equipes do Siate e do Samu foram acionadas, mas o homem não resistiu e morreu no local.

De acordo com o capitão Castro, dentro do veículo havia drogas e arma. O homem estava com uniforme de gari, mas ele não trabalha na empresa. Além disso, ele possuía três mandados de prisão abertos, sendo um deles por homicídio qualificado.

"O homem estava portando uma carteira de habilitação falsa. Era bastante rústica e a gente foi checar no sistema e o nome não condizia com a foto. Logo em seguida, a P2 começou a fazer diligência em buscas de informações e os próprios parentes estiveram no local e acabaram entregando o nome do suspeito. A partir dessas informações, foi checado no sistema e foi verificado que o homem tinha três mandados de prisão abertos. Dois não estão claros, mas um deles é de homicídio qualificado", disse o capitão.

