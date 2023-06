Homem morre de infarto em quadra de beach tennis em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de 51 anos morreu na noite desta quinta-feira (29) em Apucarana em uma quadra de beach tennis de um clube da cidade, no Norte do Paraná.

Vantuir Almiro Braz sofreu um infarto fulminante. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) mandou uma ambulância para o local, mas o homem não resistiu.

As informações iniciais era de que ele estava assistindo a uma partida quando passou mal. No entanto, familiares e amigos confirmaram ao TNOnline nesta manhã que Vantuir estava jogando com familiares, brincando na quadra quando passou mal.

O corpo de Vantuir está sendo velado na capela central, segundo informações da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). Ele será sepultado às 16 horas no Cemitério Cristo Rei.

Ele foi dono de um mercadinho, mas atualmente trabalhava em uma empresa de transportes da cidade. Ele deixa mulher e filha.

ACIDENTE

Um motociclista ficou ferido na início da noite desta quinta-feira (29) após ter derrapado no barro, de uma obra de um prédio em construção, que estava no cruzamento das ruas Ponta Grossa e Guarapuava, no centro de Apucarana.

O condutor da moto foi socorrido pelo Samu e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo os socorristas, ele sofreu apenas escoriações leves na perna esquerda. Leia matéria completa aqui.

