Homem morre atropelado na Avenida Minas Gerais, em Apucarana

Um homem, de 34 anos, morreu atropelado na noite desta sexta-feira (7), por volta das 20 horas, na Avenida Minas Gerais, em Apucarana, em frente ao Max Atacadista.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Siate do Corpo de Bombeiros foram ao local. Os socorristas tentaram reanimar a vítima, mas o óbito foi confirmado.

O homem foi atingido por um carro, modelo Volkswagen Gol, que era ocupado por pai e filha. Nenhum deles sofreram ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) estão no local e apuram as causas do acidente.

fonte: TNOnline Gol envolvido no atropelamento

A identificação da vítima ainda não foi informada. O homem seria morador de rua.

Reportagem em atualização

