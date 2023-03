Homem morre após ser baleado no Jardim Colonial em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Homicídio registrado neste sábado

Um homem ainda não identificado foi baleado e morto no fim da tarde deste sábado (25/03), em Apucarana, norte do Paraná. O crime ocorreu por volta das 18 horas, na Rua José Carlos Bueno, no Jardim Colonial.

continua após publicidade .

A princípio, outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O local foi isolado e equipes da Polícia Militar (PM) e Polícia Civil apuram a autoria e motivação do crime.

fonte: reprodução

continua após publicidade .

O Instituto Médico Legal (IML) também foi chamado para recolher o corpo da vítima que até a publicação desta reportagem não havia sido identificada.

Este é o sexto homicídio registrado neste ano em Apucarana que também soma dois latrocínios - roubo seguido de morte - um total de 8 assassinatos.

Matéria em atualização. Em breve mais informações.

Siga o TNOnline no Google News