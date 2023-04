Homem morre após ser atropelado por trem em Apucarana

Da Redação

Um homem morreu após ser atropelado por trem em Apucarana, norte do Paraná, na noite desta sexta-feira (21). O acidente aconteceu no Jardim Ponta Grossa, no cruzamento próximo da capela mortuária, por volta das 18h45.

Equipes dos Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até a região da rotatória do bairro, entre a Avenida Central do Paraná com a Rua Dom Pedro II.

"Fomos para o local, chegamos socorrer o homem, mas os ferimentos eram gravíssimos", disse o Subtenente Leal dos Bombeiros.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil foram chamados.O homem ainda não foi identificado. Veja a transmissão ao vivo do local. Urgente: pessoa morre após ser atropelada por trem em Apucarana - Vídeo por: TNOnline

A Polícia Militar (PM) também foi para o local. O maquinista contou que foi tudo muito rápido e afirmou que seguiu as regras de segurança, com a buzina.

