Homem morre após confronto com a Polícia Militar em Apucarana

Caso foi registrado em uma propriedade rural na região do distrito de Caixa de São Pedro

Um jovem morreu na tarde desta terça-feira (8) após um confronto armado com a Polícia Militar (PM) em uma propriedade rural próxima ao distrito de Caixa de São Pedro, em Apucarana (PR). O fato ocorreu após o suspeito fugir de uma abordagem policial na rodovia PR-444, enquanto dirigia uma caminhonete roubada.

LEIA MAIS: Festoque 2026 bate recorde de público e supera 47 mil visitantes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ocorrência teve início quando os policiais identificaram que o veículo circulava com uma placa falsa. O motorista desobedeceu à ordem de parada e tentou escapar. Durante a perseguição, ele acessou uma estrada de terra, abandonou a caminhonete e fugiu a pé para o interior de uma área de mata densa.

Equipes do Batalhão de Choque Londrina fizeram um cerco na região. Após buscas pelo pasto e pela mata, os agentes localizaram o suspeito. De acordo com a PM, o homem estava armado com uma espingarda calibre 12, carregada, e trazia munições extras nos bolsos. Ele teria reagido à abordagem, o que deu início à troca de tiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas, quando os profissionais de saúde chegaram, constataram que o homem já estava morto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a confirmação da morte, a área foi preservada. A Polícia Civil do Paraná (PC-PR), por meio da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, compareceu à propriedade rural para iniciar as investigações, acompanhada da Polícia Científica, que realizou a perícia técnica da cena e o recolhimento do corpo. Pelos documentos encontrados com o rapaz, a polícia verificou que ele tinha 21 anos e era natural de Umuarama (PR). A identidade oficial ainda será confirmada por exames periciais.





Foto: André Garcia/Arapongas FM Foto: André Garcia/Arapongas FM

Veículo roubado e atuação de quadrilha

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a vistoria na caminhonete abandonada, os policiais descobriram que o veículo havia sido roubado em maio deste ano na cidade de Campo Bonito, sudoeste do Paraná. Na ocasião do crime original, a vítima chegou a ser mantida refém. Além disso, foram encontradas placas de outros veículos dentro do carro.

O delegado adjunto da 17ª SDP, André Garcia, responsável por acompanhar a ocorrência no local destacou que a PR-444 é uma rota frequentemente utilizada por criminosos especializados em assaltar ônibus de turismo e caminhões de carga. Para a investigação, o cenário indica que o suspeito morto não agia sozinho. "Muito provavelmente ele integra uma organização criminosa, o que será objeto de investigação por parte da Polícia Civil. Certamente, já havia o preparo para outros crimes, talvez durante a madrugada", afirmou o delegado.