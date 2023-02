Da Redação

Um homem, de 25 anos, morreu após confronto com a Polícia Militar (PM) em Apucarana, no norte do Paraná. A troca de tiros aconteceu na Rua Eurico Gaspar Dutra, no Jardim Trabalhista.

Equipes da Rotam de Apucarana e de Londrina, da Choque, estavam no endereço e tentaram prender o rapaz, porém, aconteceu o confronto.

Nenhum policial foi atingido. A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados. Em breve mais informações.

