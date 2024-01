Homem morde e ameaça mulher com faca em Apucarana

Uma mulher foi agredida pelo marido com uma mordida acima da região do olho, além de ser ameaçada com uma faca pelo homem durante a manhã desta quarta-feira (03) em Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu em uma residência localizada na Rua Rio do Patos, no Jardim Primavera.

A Polícia Militar (PM) foi acionada em um mercadinho da cidade, pois a mulher teria ido até o local com a boca sagrando e afirmando que o marido havia ameaçado ela de morte. Aos policiais, a mulher afirmou que o marido chegou em casa de madrugada e realizou as agressões. Segundo a PM, a mulher possui uma medida protetiva contra o homem.

Após as denúncias, os agentes foram até a residência onde o homem estava, e realizaram a abordagem. Segundo a PM, a faca que foi utilizada para realizar as ameaças estava de baixo de um travesseiro. Após os fatos, o suspeito foi encaminhado para a delegacia.

