Homem mantém ex-mulher e filhos presos em barracão

No sábado (28), a Polícia Militar de Apucarana resgatou uma mulher e os três filhos que eram mantidos em cárcere privado, em Apucarana. O autor é ex-marido da vítima e pai das crianças.

Conforme informações divulgadas no boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM) uma equipe foi acionada pelo atual companheiro da mulher que relatou que sua companheira teria ido ao encontro de seu ex-marido, com quem tem três filhos, e que ele não permitiu que ela fosse embora do local com as crianças. A mulher ainda foi agredida após tentar ir embora.

A mulher então enviou mensagem ao atual companheiro pedindo ajuda para sair do imóvel. Policiais foram até o endereço e encontraram as vítimas trancadas em um barracão abandonado. Quando percebeu a presença da PM, o autor fugiu pelos fundos do terreno.

A situação do local onde as vítimas eram mantidas chamou a atenção da polícia, pois trata-se de um ambiente totalmente insalubre, com lixo por todos os lados e forte odor. Até a publicação desta reportagem, o autor não havia sido localizado.