Da Redação

Homem leva tiro após tentar separar briga em Apucarana

Um homem, de 27 anos, foi socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (Upa), de Apucarana, por volta da meia-noite, na madrugada desta sexta-feira (4), após dizer que tentou separar uma briga e acabou levando um tiro no tornozelo.



continua após publicidade .

Segundo a Polícia Militar (PM), ele estava com as pernas ensanguentadas e o exame apresentou um ferimento por arma de fogo no tornozelo esquerdo, apenas com ferimento de entrada. A bala, ainda de acordo com os policiais, ficou alojada no corpo do apucaranense.

Posteriormente, ainda conforme a PM, ele foi encaminhado para o Hospital da Providência. Questionado sobre quem disparou o tiro, a vítima não soube dizer aos policiais. O homem também não conseguiu informar se era homem ou mulher, nem o endereço de onde ocorreu o episódio.