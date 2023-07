Homem leva tiro após briga em bar no centro de Apucarana; entenda

Homem foi atingido por tiro no pé em bar do centro

Um homem foi atingido com um tiro no pé após uma briga em um bar localizado no centro de Apucarana na madrugada deste sábado (15). Ele foi encaminhado para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM), o caso foi registrado em um estabelecimento da Rua Desembargador Clotário Portugal. A vítima relatou aos policiais que estava no bar quando teria iniciado uma briga entres alguns frequentadores, que ele diz não conhecer. Durante a confusão, um dos envolvidos teria efetuado um disparo de arma de fogo que atingiu seu pé.

OUTRA OCORRÊNCIA



A PM também registrou um caso de violência doméstica na Rua Maria Benedita dos Passos Rosa, no Sumatra II, na madrugada deste sábado. Uma mulher de 38 anos denunciou o companheiro de 43 de agressão. A vítima contou aos policiais que ele a agrediu na testa enquanto ela segurava uma criança de 11 meses no colo. Ele foi preso e encaminhado à 17 SDP (Subdivisão Policial) para as devidas providências.

