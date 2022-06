Homem leva facada na costela ao separar briga em Apucarana

Da Redação

Em Apucarana, um homem levou uma facada ao separar uma briga que ocorreu em uma confraternização entre amigos, na madrugada deste domingo (5). A confusão foi registrada pela PM às 3h38 na Rua Desembargador Clotário Portugal, no centro da cidade.

Segundo a PM, a vítima disse que estava na confraternização quando algumas pessoas começaram a se desentender, e quando foi separar a briga entre amigos, levou um golpe na região da costela. Ainda segundo a PM, a vítima não soube informar quem lhe causou o ferimento. Até a publicação desta reportagem, o autor do ferimento não havia sido identificado.

CALIFÓRNIA

Dois homens ficaram feridos após se envolverem em uma briga, que aconteceu durante uma festa, na madrugada deste domingo (5), em Califórnia. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a confusão ocorreu na Rua Miriam Marçal, no centro da cidade, e as vítimas deram entrada no Pronto Socorro Municipal com cortes no rosto, por volta das 4h24.

Ainda conforme o boletim de ocorrências divulgado pelo 10º Batalhão de Polícia Militar (10ºBPM), uma viatura foi acionada pela equipe médica que atendeu as vítimas, porque os ferimentos teriam sido provocados por uma arma branca.

Os dois homens contaram à PM que participavam da festa quando, em determinado momento, se envolveram em meio a uma briga e que foram atingidos por uma caneca de vidro.

Um homem sofreu um corte no maxilar e o outro um corte no nariz. Segundo o relato das vítimas, os ferimentos foram provocados pela mesma pessoa. No entanto, elas alegaram que não conhecer o agressor. Ambos foram orientados pela polícia que segue investigando o caso. O motivo da confusão não foi divulgado.