Homem leva facada durante briga com namorada em Apucarana

Vítima não quis representar contra a sua namorada

Um homem, de idade não informada, levou uma facada durante uma briga com a namorada, na noite de sábado (4), em Apucarana, norte do Paraná. A situação chegou até à Polícia Militar (PM) após a vítima procurar atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Rua Desembargador Clotário Portugal, no centro da cidade.

De acordo com a PM, uma equipe foi acionada por funcionários da UPA que relataram sobre um homem com ferimento causado por uma faca, que havia dado entrada.

Os policiais, a vítima relatou que o ferimento foi proveniente de uma discussão com sua namorada. Contudo, desejou não representar criminalmente contra a autora e nem repassar mais informações sobre o ocorrido.

Segundo o médico que realizou o atendimento, a vítima não corre risco de morrer.

