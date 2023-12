Homem leva facada após se negar a pagar cerveja em bar de Apucarana

Um homem foi ferido com um golpe de faca durante a madrugada desta segunda-feira (25), após se negar a pagar uma cerveja em um bar de Apucarana, no norte do Paraná. O fato aconteceu em um estabelecimento localizado na rua Desembargador Clotário Portugal, no centro da cidade.

Conforme a Polícia Militar (PM), a vítima afirmou que um homem chegou até ele no bar e pediu que pagasse uma cerveja. Após ele recusar, o homem pegou uma faca e desferiu o golpe, que atingiu a região entre a boca e o pescoço.

Por conta do ferimento, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em contato com o médico da unidade, os PMs foram informados que o corte foi profundo e quase atingiu uma região vital. O suspeito da facada não havia sido encontrado até o fechamento do B.O.

